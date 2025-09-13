Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/platezhi-2041584556.html
В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан
В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан - РИА Новости, 13.09.2025
В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан
Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T01:05:00+03:00
2025-09-13T01:05:00+03:00
жкх
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49979/23/499792302_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_775c9225c840391c9cbd113c6ebe9739.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи", - сказал Слуцкий. Парламентарий указал на то, что, если людям по вине служб ЖКХ отключают свет или воду, то работники данной сферы не платят пени за понесенный ущерб, а если человек просрочил платеж "по коммуналке", то пени начисляются сразу. Кроме того, по словам Слуцкого, сотрудники сферы ЖКХ имеют достаточно возможностей для того, чтобы "повлиять" на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества. "Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ", - заключил он.
https://ria.ru/20250912/proekt-2041343114.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49979/23/499792302_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_8f160b6d334012f956592029971ce1ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
ЖКХ, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан

Слуцкий призвал запретить компаниям ЖКХ взимать проценты за просроченные платежи

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКвитанция
Квитанция - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Квитанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи", - сказал Слуцкий.
Парламентарий указал на то, что, если людям по вине служб ЖКХ отключают свет или воду, то работники данной сферы не платят пени за понесенный ущерб, а если человек просрочил платеж "по коммуналке", то пени начисляются сразу.
Кроме того, по словам Слуцкого, сотрудники сферы ЖКХ имеют достаточно возможностей для того, чтобы "повлиять" на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества.
"Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ", - заключил он.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства
12 сентября, 04:14
 
ЖКХЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала