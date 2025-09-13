https://ria.ru/20250913/platezhi-2041584556.html
В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан
В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан
Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи", - сказал Слуцкий. Парламентарий указал на то, что, если людям по вине служб ЖКХ отключают свет или воду, то работники данной сферы не платят пени за понесенный ущерб, а если человек просрочил платеж "по коммуналке", то пени начисляются сразу. Кроме того, по словам Слуцкого, сотрудники сферы ЖКХ имеют достаточно возможностей для того, чтобы "повлиять" на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества. "Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ", - заключил он.
