В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан

жкх

леонид слуцкий (политик)

лдпр

общество

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи", - сказал Слуцкий. Парламентарий указал на то, что, если людям по вине служб ЖКХ отключают свет или воду, то работники данной сферы не платят пени за понесенный ущерб, а если человек просрочил платеж "по коммуналке", то пени начисляются сразу. Кроме того, по словам Слуцкого, сотрудники сферы ЖКХ имеют достаточно возможностей для того, чтобы "повлиять" на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества. "Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ", - заключил он.

