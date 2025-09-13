https://ria.ru/20250913/plan-2041609217.html

На территории районов Пензенской области отменили план "Ковер"

На территории районов Пензенской области отменили план "Ковер"

олег мельниченко

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в ряде районов Пензенской области, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее утром глава региона сообщил о введении на территории ряда районов Пензенской области плана "Ковер" и объявлении режима беспилотной опасности на территории региона. "На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

