https://ria.ru/20250913/plan-2041609217.html
На территории районов Пензенской области отменили план "Ковер"
На территории районов Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 13.09.2025
На территории районов Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен в ряде районов Пензенской области, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:15:00+03:00
2025-09-13T09:15:00+03:00
2025-09-13T09:15:00+03:00
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в ряде районов Пензенской области, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее утром глава региона сообщил о введении на территории ряда районов Пензенской области плана "Ковер" и объявлении режима беспилотной опасности на территории региона. "На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
На территории районов Пензенской области отменили план "Ковер"
В нескольких районах Пензенской области отменили план "Ковер"