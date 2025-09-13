https://ria.ru/20250913/pentagon-2041599572.html
США выделили десять миллиардов долларов на разработку секретных вооружений
США выделили десять миллиардов долларов на разработку секретных вооружений - РИА Новости, 13.09.2025
США выделили десять миллиардов долларов на разработку секретных вооружений
Пентагон выделил свыше 10,8 миллиарда долларов на разработку 25 секретных вооружений в рамках программы SHOTCALLER для сдерживания Китая, из них 1,16 миллиарда... РИА Новости, 13.09.2025
в мире
китай
сша
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Пентагон выделил свыше 10,8 миллиарда долларов на разработку 25 секретных вооружений в рамках программы SHOTCALLER для сдерживания Китая, из них 1,16 миллиарда предусмотрены в бюджете на 2026 финансовый год, выяснило РИА Новости из анализа документов Минобороны США. В заявке на 2026 год указывается, что крупнейшая часть инициативы, программа Advanced Innovative Technologies, получит 1,16 миллиарда долларов. В предыдущие годы уже было израсходовано свыше 9,6 миллиарда. Некоторые проекты фигурируют под условными названиями - Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele и Rolling Dice. Отдельные направления уже финансировались сотнями миллионов долларов, другие стартуют только в 2026 году. По данным Пентагона, новые разработки должны устранить слабые места, выявленные в недавних военных учениях, и усилить позиции США перед возможным противостоянием с Китаем. Программа SHOTCALLER рассчитана на создание вооружений дальнего действия и объединение данных с космических, авиационных и морских систем. По замыслу Пентагона, это позволит наносить более быстрые и точные удары в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
в мире, китай, сша, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Министерство обороны США
