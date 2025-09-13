https://ria.ru/20250913/pentagon-2041599572.html

США выделили десять миллиардов долларов на разработку секретных вооружений

США выделили десять миллиардов долларов на разработку секретных вооружений - РИА Новости, 13.09.2025

США выделили десять миллиардов долларов на разработку секретных вооружений

Пентагон выделил свыше 10,8 миллиарда долларов на разработку 25 секретных вооружений в рамках программы SHOTCALLER для сдерживания Китая, из них 1,16 миллиарда... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T07:08:00+03:00

2025-09-13T07:08:00+03:00

2025-09-13T07:55:00+03:00

в мире

китай

сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Пентагон выделил свыше 10,8 миллиарда долларов на разработку 25 секретных вооружений в рамках программы SHOTCALLER для сдерживания Китая, из них 1,16 миллиарда предусмотрены в бюджете на 2026 финансовый год, выяснило РИА Новости из анализа документов Минобороны США. В заявке на 2026 год указывается, что крупнейшая часть инициативы, программа Advanced Innovative Technologies, получит 1,16 миллиарда долларов. В предыдущие годы уже было израсходовано свыше 9,6 миллиарда. Некоторые проекты фигурируют под условными названиями - Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele и Rolling Dice. Отдельные направления уже финансировались сотнями миллионов долларов, другие стартуют только в 2026 году. По данным Пентагона, новые разработки должны устранить слабые места, выявленные в недавних военных учениях, и усилить позиции США перед возможным противостоянием с Китаем. Программа SHOTCALLER рассчитана на создание вооружений дальнего действия и объединение данных с космических, авиационных и морских систем. По замыслу Пентагона, это позволит наносить более быстрые и точные удары в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20250910/kitay-2040992906.html

https://ria.ru/20250911/kitaj-2041098246.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, министерство обороны сша