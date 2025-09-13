Рейтинг@Mail.ru
В России сократилось число выданных патентов на изобретения - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/patenty-2041595995.html
В России сократилось число выданных патентов на изобретения
В России сократилось число выданных патентов на изобретения - РИА Новости, 13.09.2025
В России сократилось число выданных патентов на изобретения
В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:56:00+03:00
2025-09-13T05:56:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810537206_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_0304a9d7df335ff344ea7ac02f8ffdae.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно статистике, в 2017 году было выдано свыше 34,2 тысячи патентов на изобретение, в 2024 году - 21,6 тысячи, из них 16,2 тысячи выдано российским заявителям. По данным на 2024 год, число действующих патентов на изобретения составило почти 244 тысячи, что на шесть тысяч меньше, чем годом ранее (250 тысяч). ​
https://ria.ru/20250521/patent-2018250236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810537206_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5e3e509044e81ee4a01c48d33b83676a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В России сократилось число выданных патентов на изобретения

В России на 12,6 тысячи сократилось число выданных патентов на изобретения

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Робот. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно статистике, в 2017 году было выдано свыше 34,2 тысячи патентов на изобретение, в 2024 году - 21,6 тысячи, из них 16,2 тысячи выдано российским заявителям.
По данным на 2024 год, число действующих патентов на изобретения составило почти 244 тысячи, что на шесть тысяч меньше, чем годом ранее (250 тысяч). ​
Рабочий во время работ по благоустройству - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В ЛДПР предложили повысить стоимость патента для трудовых мигрантов
21 мая, 14:01
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала