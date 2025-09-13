https://ria.ru/20250913/patenty-2041595995.html
В России сократилось число выданных патентов на изобретения
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно статистике, в 2017 году было выдано свыше 34,2 тысячи патентов на изобретение, в 2024 году - 21,6 тысячи, из них 16,2 тысячи выдано российским заявителям. По данным на 2024 год, число действующих патентов на изобретения составило почти 244 тысячи, что на шесть тысяч меньше, чем годом ранее (250 тысяч).
