СМИ рассказали, как может измениться облик Парижа из-за жары

СМИ рассказали, как может измениться облик Парижа из-за жары - 13.09.2025

СМИ рассказали, как может измениться облик Парижа из-за жары

Архитектурный облик Парижа, который в том числе сформированный историческими серыми цинковыми крышами, может измениться, поскольку повышение температуры из-за изменения климата экстремально нагревает их и делает проживание на верхних этажах таких домов невыносимым для жильцов.

2025-09-13T11:38:00+03:00

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Архитектурный облик Парижа, который в том числе сформированный историческими серыми цинковыми крышами, может измениться, поскольку повышение температуры из-за изменения климата экстремально нагревает их и делает проживание на верхних этажах таких домов невыносимым для жильцов, пишет издание New York Times. Издание отмечает, что серо-голубые крыши Парижа являются визитной карточной города, а секрет их однородности и привлекательности заключается в цинке, которым покрыто почти четыре пятых крыш города. При этом квартиры именно на верхних этажах в центре Парижа под самой крышей несколько десятилетий являются ценной недвижимостью. "Все эти квартиры, особенно на верхних этажах, в ближайшие годы станут непригодными для проживания... Нам придется признать, что облик Парижа нуждается в изменении", - приводит издание слова Дэна Лерта, заместителя мэра Парижа по экологическому переходу и борьбе с изменением климата. По данным газеты, в периоды жары цинковые крыши "превращаются в раскалённые сковородки", температура которых превышает 70 градусов по Цельсию. Издание отмечает, что любые решения об изменении облика города принимает "Строительная ассоциация Франции", в которой утверждают, что ситуация находится под контролем, несмотря на растущее число просьб изменить крыши, чтобы они меньше поглощали тепло. По словам представителя ведомства, проблема не в крышах, а в решении разместить квартиры прямо под ними, поскольку исторически они предназначались для размещения слуг и не были пригодны для комфортного проживания.

