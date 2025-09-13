Рейтинг@Mail.ru
10:50 13.09.2025 (обновлено: 11:23 13.09.2025)
ЦИК подтвердила 25 обращений о нарушениях, заявила Памфилова
политика
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Информация о возможных нарушениях при проведении выборов высших должностных лиц регионов РФ и депутатов заксобраний содержалась в 25 из 194 обращений о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что за период избирательной кампании в ЦИК РФ поступило 1070 обращений, в 194 случаях в обращениях содержались сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах. "Отмечу, что из 194 обращений, которые поступили, информация о нарушениях при организации, проведении выборов высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов законодательных собраний субъектов РФ содержалась только в 25 из них", - подчеркнула Памфилова. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
россия
республика коми
севастополь
политика, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБрифинг в информационном центре ЦИК РФ. 13 сентября 2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ. 13 сентября 2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Информация о возможных нарушениях при проведении выборов высших должностных лиц регионов РФ и депутатов заксобраний содержалась в 25 из 194 обращений о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что за период избирательной кампании в ЦИК РФ поступило 1070 обращений, в 194 случаях в обращениях содержались сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Толчки на Камчатке не повлияли на ход выборов в регионе, заявила Памфилова
Вчера, 10:41
"Отмечу, что из 194 обращений, которые поступили, информация о нарушениях при организации, проведении выборов высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов законодательных собраний субъектов РФ содержалась только в 25 из них", - подчеркнула Памфилова.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ
12 сентября, 20:15
 
