Памфилова заявила об отсутствии жалоб, требующих особого рассмотрения ЦИК

За период избирательной кампании жалоб, требующих рассмотрения на заседаниях ЦИК, не поступало, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За период избирательной кампании жалоб, требующих рассмотрения на заседаниях ЦИК, не поступало, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "За период избирательной кампании жалоб, требующих рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии, до сего момента не поступало", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

