https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041620398.html
Памфилова отметила активный ход голосования по всей стране
Памфилова отметила активный ход голосования по всей стране - РИА Новости, 13.09.2025
Памфилова отметила активный ход голосования по всей стране
Голосования в единый день голосования идет очень активно, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:17:00+03:00
2025-09-13T10:17:00+03:00
2025-09-13T10:17:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Голосования в единый день голосования идет очень активно, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "По всей стране вот идет голосование очень активное, хочу сказать", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/vybory-2041619287.html
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
россия
республика коми
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Памфилова отметила активный ход голосования по всей стране
Памфилова заявила, что голосование в ЕДГ-2025 идет очень активно по всей РФ