Овчинский: в Парке Горького появилось игровое пространство с котом-гигантом
Овчинский: в Москве обустроили пространство для детей с комплексом в виде кота
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Детское пространство с игровым комплексом в виде кота появилось в Парке Горького рядом с Голицынским прудом, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что размер кота составляет 17 на 22, а высота четыре метра.
"Он представляет собой многомерную конструкцию из металлического каркаса. Внутри залит бетон, а поверхность устлана резиновым покрытием с узором, имитирующим кошачью шерсть. Благодаря продуманной конструкции дети смогут лазать по хвосту, лазательной сетке, пандусу и использовать сотни зацепов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Также в пространстве обустроили амфитеатр из дубовых пеньков, для ребят установили батуты с подсветкой и тройные качели. Внутри кота есть переговорная труба, добавляется в пресс-релизе.
Новое детское пространство дополнит существующие, которые находятся в Парке Горького. Среди них "Салют", "Лабиринт", "Стройка".
Над проектом работали девелоперская компания ПИК и Парк Горького.
