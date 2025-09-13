Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Парке Горького появилось игровое пространство с котом-гигантом
14:12 13.09.2025
Овчинский: в Парке Горького появилось игровое пространство с котом-гигантом
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Детское пространство с игровым комплексом в виде кота появилось в Парке Горького рядом с Голицынским прудом, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что размер кота составляет 17 на 22, а высота четыре метра."Он представляет собой многомерную конструкцию из металлического каркаса. Внутри залит бетон, а поверхность устлана резиновым покрытием с узором, имитирующим кошачью шерсть. Благодаря продуманной конструкции дети смогут лазать по хвосту, лазательной сетке, пандусу и использовать сотни зацепов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Также в пространстве обустроили амфитеатр из дубовых пеньков, для ребят установили батуты с подсветкой и тройные качели. Внутри кота есть переговорная труба, добавляется в пресс-релизе.Новое детское пространство дополнит существующие, которые находятся в Парке Горького. Среди них "Салют", "Лабиринт", "Стройка".Над проектом работали девелоперская компания ПИК и Парк Горького.
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Детское пространство с игровым комплексом в виде кота появилось в Парке Горького рядом с Голицынским прудом, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что размер кота составляет 17 на 22, а высота четыре метра.
"Он представляет собой многомерную конструкцию из металлического каркаса. Внутри залит бетон, а поверхность устлана резиновым покрытием с узором, имитирующим кошачью шерсть. Благодаря продуманной конструкции дети смогут лазать по хвосту, лазательной сетке, пандусу и использовать сотни зацепов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Также в пространстве обустроили амфитеатр из дубовых пеньков, для ребят установили батуты с подсветкой и тройные качели. Внутри кота есть переговорная труба, добавляется в пресс-релизе.
Новое детское пространство дополнит существующие, которые находятся в Парке Горького. Среди них "Салют", "Лабиринт", "Стройка".
Над проектом работали девелоперская компания ПИК и Парк Горького.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
