В ГД предложили давать мужчинам отпуск для помощи беременным супругам - РИА Новости, 13.09.2025
01:49 13.09.2025
В ГД предложили давать мужчинам отпуск для помощи беременным супругам
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по гражданскому обществу Яна Лантратова направили обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением предоставлять мужчинам оплачиваемый отпуск до пяти дней для помощи беременным супругам, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В целях дальнейшего укрепления института семьи, создания условий для ответственного отцовства и повышения вовлечённости мужчин в семейную жизнь на ранних этапах материнства представляется целесообразным дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации нормой, предусматривающей предоставление работникам-мужчинам права на оплачиваемый отпуск продолжительностью до 5 календарных дней для сопровождения беременной супруги в период с 30-й недели беременности. Указанный отпуск может быть использован в любой момент указанного периода по выбору работника", - сказано в обращении. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что реализация инициативы позволит обеспечить дополнительную поддержку женщинами снизит уровень стресса в период беременности. "Такая мера будет способствовать поощрению активного участия мужчин в семейной жизни, укреплению семейных ценностей, достижению целей национального проекта "Семья"", - отметил депутат. В свою очередь, Лантратова подчеркнула, что сейчас рождаемость снижается, а семьям нужно больше поддержки. "Национальный проект "Семья" ставит правильные цели - укреплять ячейку общества, помогать родителям. Но при этом мужчины часто остаются в стороне от самого важного периода - ожидания ребёнка. Мы считаем, что участие отца - не просто моральная поддержка, а реальный вклад в здоровье мамы и малыша. Это время осмотров, волнений, подготовки к родам. И рядом должен быть не только врач, но и любимый человек", - заключила она.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по гражданскому обществу Яна Лантратова направили обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением предоставлять мужчинам оплачиваемый отпуск до пяти дней для помощи беременным супругам, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях дальнейшего укрепления института семьи, создания условий для ответственного отцовства и повышения вовлечённости мужчин в семейную жизнь на ранних этапах материнства представляется целесообразным дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации нормой, предусматривающей предоставление работникам-мужчинам права на оплачиваемый отпуск продолжительностью до 5 календарных дней для сопровождения беременной супруги в период с 30-й недели беременности. Указанный отпуск может быть использован в любой момент указанного периода по выбору работника", - сказано в обращении.
В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что реализация инициативы позволит обеспечить дополнительную поддержку женщинами снизит уровень стресса в период беременности.
"Такая мера будет способствовать поощрению активного участия мужчин в семейной жизни, укреплению семейных ценностей, достижению целей национального проекта "Семья"", - отметил депутат.
В свою очередь, Лантратова подчеркнула, что сейчас рождаемость снижается, а семьям нужно больше поддержки. "Национальный проект "Семья" ставит правильные цели - укреплять ячейку общества, помогать родителям. Но при этом мужчины часто остаются в стороне от самого важного периода - ожидания ребёнка. Мы считаем, что участие отца - не просто моральная поддержка, а реальный вклад в здоровье мамы и малыша. Это время осмотров, волнений, подготовки к родам. И рядом должен быть не только врач, но и любимый человек", - заключила она.
