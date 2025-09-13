Рейтинг@Mail.ru
Палестинские формирования передали оружие армии Ливана - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/oruzhie-2041634796.html
Палестинские формирования передали оружие армии Ливана
Палестинские формирования передали оружие армии Ливана - РИА Новости, 13.09.2025
Палестинские формирования передали оружие армии Ливана
Палестинские формирования передали армии Ливана свои вооружения в самом большом лагере беженцев на юге страны - Айн аль-Хилве, говорится в заявлении Управления... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:52:00+03:00
2025-09-13T11:52:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
палестина
хамас
организация освобождения палестины
народный фронт освобождения палестины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
БЕЙРУТ, 13 сен - РИА Новости. Палестинские формирования передали армии Ливана свои вооружения в самом большом лагере беженцев на юге страны - Айн аль-Хилве, говорится в заявлении Управления по связям с общественностью и СМИ Сил национальной безопасности Палестины. "В субботу, 13 сентября 2025 года, силы национальной безопасности завершили процесс передачи новых партий оружия, принадлежащего фракциям Организации освобождения Палестины. Было передано пять грузовиков из лагеря Айн-аль-Хилве и три грузовика из лагеря Беддави ливанской армии", - приводятся в заявлении слова главы отдела по связям с общественностью и СМИ Абдель Хади Аасади. Асади подчеркнул, что эта инициатива отражает глубину палестино-ливанского партнерства и воплощает общее стремление укрепить безопасность и стабильность, а также сохранить братские отношения между двумя народами. В рамках договоренностей между ливанским правительством и палестинскими формированиями с конца августа была осуществлена передача оружия из трех лагерей палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана и из лагеря Бурдж аль-Бараджне в Бейруте. В декабре 2024 года палестинские "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) и ФАТХ передали под контроль ливанской армии свои военные объекты, расположенные на востоке и юге Ливана, вместе с находившимся там арсеналом. В то же время вооружение палестинского движения ХАМАС остается в лагерях беженцев, откуда вооруженные люди периодически направляются к южной границе и обстреливают израильскую территорию. Последний такой инцидент произошел в конце марта: в ответ на ракетные пуски израильская авиация нанесла массированный удар по южным районам Ливана и южному пригороду Бейрута. 2 мая ливанский высший совет обороны предостерег ХАМАС от использования территории страны для любых действий, способных подорвать национальную безопасность. На территории Ливана официально расположены 12 лагерей палестинских беженцев. По данным ООН, в них зарегистрированы более 500 тысяч человек. Эти лагеря, изначально созданные в 1948 году как временные убежища, со временем превратились в закрытые, автономные и густонаселенные районы, которые нередко использовались вооруженными формированиями в качестве укрытия от ливанского правосудия.
https://ria.ru/20250913/netanyakhu-2041570763.html
https://ria.ru/20250913/konflikt-1915630213.html
ливан
бейрут
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, бейрут, палестина, хамас, организация освобождения палестины, народный фронт освобождения палестины
В мире, Ливан, Бейрут, Палестина, ХАМАС, Организация освобождения Палестины, Народный фронт освобождения Палестины
Палестинские формирования передали оружие армии Ливана

Палестинские формирования передали ливанской армии оружие в лагере Айн аль-Хилве

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 сен - РИА Новости. Палестинские формирования передали армии Ливана свои вооружения в самом большом лагере беженцев на юге страны - Айн аль-Хилве, говорится в заявлении Управления по связям с общественностью и СМИ Сил национальной безопасности Палестины.
"В субботу, 13 сентября 2025 года, силы национальной безопасности завершили процесс передачи новых партий оружия, принадлежащего фракциям Организации освобождения Палестины. Было передано пять грузовиков из лагеря Айн-аль-Хилве и три грузовика из лагеря Беддави ливанской армии", - приводятся в заявлении слова главы отдела по связям с общественностью и СМИ Абдель Хади Аасади.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Ваше время истекает: палестинцы уже победили Нетаньяху
Вчера, 08:00
Асади подчеркнул, что эта инициатива отражает глубину палестино-ливанского партнерства и воплощает общее стремление укрепить безопасность и стабильность, а также сохранить братские отношения между двумя народами.
В рамках договоренностей между ливанским правительством и палестинскими формированиями с конца августа была осуществлена передача оружия из трех лагерей палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана и из лагеря Бурдж аль-Бараджне в Бейруте.
В декабре 2024 года палестинские "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) и ФАТХ передали под контроль ливанской армии свои военные объекты, расположенные на востоке и юге Ливана, вместе с находившимся там арсеналом. В то же время вооружение палестинского движения ХАМАС остается в лагерях беженцев, откуда вооруженные люди периодически направляются к южной границе и обстреливают израильскую территорию. Последний такой инцидент произошел в конце марта: в ответ на ракетные пуски израильская авиация нанесла массированный удар по южным районам Ливана и южному пригороду Бейрута. 2 мая ливанский высший совет обороны предостерег ХАМАС от использования территории страны для любых действий, способных подорвать национальную безопасность.
На территории Ливана официально расположены 12 лагерей палестинских беженцев. По данным ООН, в них зарегистрированы более 500 тысяч человек. Эти лагеря, изначально созданные в 1948 году как временные убежища, со временем превратились в закрытые, автономные и густонаселенные районы, которые нередко использовались вооруженными формированиями в качестве укрытия от ливанского правосудия.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЛиванБейрутПалестинаХАМАСОрганизация освобождения ПалестиныНародный фронт освобождения Палестины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала