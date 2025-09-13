https://ria.ru/20250913/oruzhie-2041634796.html

Палестинские формирования передали оружие армии Ливана

БЕЙРУТ, 13 сен - РИА Новости. Палестинские формирования передали армии Ливана свои вооружения в самом большом лагере беженцев на юге страны - Айн аль-Хилве, говорится в заявлении Управления по связям с общественностью и СМИ Сил национальной безопасности Палестины. "В субботу, 13 сентября 2025 года, силы национальной безопасности завершили процесс передачи новых партий оружия, принадлежащего фракциям Организации освобождения Палестины. Было передано пять грузовиков из лагеря Айн-аль-Хилве и три грузовика из лагеря Беддави ливанской армии", - приводятся в заявлении слова главы отдела по связям с общественностью и СМИ Абдель Хади Аасади. Асади подчеркнул, что эта инициатива отражает глубину палестино-ливанского партнерства и воплощает общее стремление укрепить безопасность и стабильность, а также сохранить братские отношения между двумя народами. В рамках договоренностей между ливанским правительством и палестинскими формированиями с конца августа была осуществлена передача оружия из трех лагерей палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана и из лагеря Бурдж аль-Бараджне в Бейруте. В декабре 2024 года палестинские "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) и ФАТХ передали под контроль ливанской армии свои военные объекты, расположенные на востоке и юге Ливана, вместе с находившимся там арсеналом. В то же время вооружение палестинского движения ХАМАС остается в лагерях беженцев, откуда вооруженные люди периодически направляются к южной границе и обстреливают израильскую территорию. Последний такой инцидент произошел в конце марта: в ответ на ракетные пуски израильская авиация нанесла массированный удар по южным районам Ливана и южному пригороду Бейрута. 2 мая ливанский высший совет обороны предостерег ХАМАС от использования территории страны для любых действий, способных подорвать национальную безопасность. На территории Ливана официально расположены 12 лагерей палестинских беженцев. По данным ООН, в них зарегистрированы более 500 тысяч человек. Эти лагеря, изначально созданные в 1948 году как временные убежища, со временем превратились в закрытые, автономные и густонаселенные районы, которые нередко использовались вооруженными формированиями в качестве укрытия от ливанского правосудия.

