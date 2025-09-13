https://ria.ru/20250913/orel-2041724683.html

В Орловской области на ж/д путях нашли взрывные устройства, есть жертвы

В Орловской области на ж/д путях нашли взрывные устройства, есть жертвы - РИА Новости, 13.09.2025

В Орловской области на ж/д путях нашли взрывные устройства, есть жертвы

В Орловской области произошел подрыв взрывного устройства на железнодорожных путях, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Орловской области произошел подрыв взрывного устройства на железнодорожных путях, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Уважаемые жители региона! На территории Орловской области при проверке железнодорожный путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", — написал он. Проводятся оперативные мероприятия. Всего обнаружено три устройства на расстоянии 50 метров друг от друга.Участок на перегоне Малоархангельск – Глазуновка перекрыт. Из-за ЧП задерживаются десять поездов.Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск — Москва. Максимальное время задержки составляет до четырех часов тридцати минут. Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об отправке 18 автобусов, чтобы доставить домой пассажиров. На место происшествия выехали медики на случай, если понадобится их помощь. Он уточнил, что погибли два сотрудника Росгвардии, еще один в тяжелом состоянии.

