В Орловской области на ж/д путях нашли взрывные устройства, есть жертвы

Под Орлом на железной дороге обнаружили взрывные устройства, погибли 2 человека
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Орловской области произошел подрыв взрывного устройства на железнодорожных путях, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Уважаемые жители региона! На территории Орловской области при проверке железнодорожный путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", — написал он.
Проводятся оперативные мероприятия. Всего обнаружено три устройства на расстоянии 50 метров друг от друга.
Участок на перегоне Малоархангельск – Глазуновка перекрыт. Из-за ЧП задерживаются десять поездов.
Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск — Москва. Максимальное время задержки составляет до четырех часов тридцати минут.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об отправке 18 автобусов, чтобы доставить домой пассажиров. На место происшествия выехали медики на случай, если понадобится их помощь.
Он уточнил, что погибли два сотрудника Росгвардии, еще один в тяжелом состоянии.
