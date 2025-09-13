https://ria.ru/20250913/opasnost-2041651624.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.09.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T13:36:00+03:00

2025-09-13T13:36:00+03:00

2025-09-13T13:36:00+03:00

безопасность

курская область

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015221167_0:413:2730:1949_1920x0_80_0_0_282e4cc901cbba8d10cea10d4bdd0e46.jpg

КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность в субботу в Курской области объявили в 12:19 мск, она действовала 56 минут.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, происшествия, россия