https://ria.ru/20250913/opasnost-2041651624.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.09.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:36:00+03:00
2025-09-13T13:36:00+03:00
2025-09-13T13:36:00+03:00
безопасность
курская область
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015221167_0:413:2730:1949_1920x0_80_0_0_282e4cc901cbba8d10cea10d4bdd0e46.jpg
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность в субботу в Курской области объявили в 12:19 мск, она действовала 56 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015221167_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_7c06997a15b4dd2a59ed43018783b777.jpg
безопасность, курская область, происшествия, россия
Безопасность, Курская область, Происшествия, Россия
В Курской области отменили ракетную опасность
