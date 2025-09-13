Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/opasnost-2041651624.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.09.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:36:00+03:00
2025-09-13T13:36:00+03:00
безопасность
курская область
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015221167_0:413:2730:1949_1920x0_80_0_0_282e4cc901cbba8d10cea10d4bdd0e46.jpg
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность в субботу в Курской области объявили в 12:19 мск, она действовала 56 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015221167_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_7c06997a15b4dd2a59ed43018783b777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, происшествия, россия
Безопасность, Курская область, Происшествия, Россия
В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области спустя 56 минут отменили угрозу атаки беспилотников

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия падения обломков БПЛА
Последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия падения обломков БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Ракетную опасность в субботу в Курской области объявили в 12:19 мск, она действовала 56 минут.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьКурская областьПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала