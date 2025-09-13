https://ria.ru/20250913/opasnost-2041595834.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, введены ограничения на работу мобильного интернета, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, введены ограничения на работу мобильного интернета, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

