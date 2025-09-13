https://ria.ru/20250913/ntv-2041625531.html

Миткова стала примером революционной роли личности, заявил Чернышев

Миткова стала примером революционной роли личности, заявил Чернышев - РИА Новости, 13.09.2025

Миткова стала примером революционной роли личности, заявил Чернышев

Главный редактор службы информации телеканала НТВ, телеведущая Татьяна Миткова стала примером революционной роли личности в истории отечественного телевидения,... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T10:47:00+03:00

2025-09-13T10:47:00+03:00

2025-09-13T10:47:00+03:00

общество

татьяна миткова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040722493_0:165:3106:1912_1920x0_80_0_0_8be194020b50ffe3071ed206ae2bb5d5.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Главный редактор службы информации телеканала НТВ, телеведущая Татьяна Миткова стала примером революционной роли личности в истории отечественного телевидения, считает ведущий программы "Итоги недели", советник директора Дирекции информации НТВ Владимир Чернышев. Тележурналист Татьяна Миткова, родившаяся 13 сентября 1955 года в Москве, в субботу отмечает 70-летие. "Татьяна Миткова - это настоящий пример роли личности в истории. Сегодня юным блогерам и телеведущим и не понять, какую революцию в подаче новостей на отечественном телевидении совершила Татьяна. Когда вдруг красивая женщина стала не чужой, сухо написанный текст читать по бумажке, а рассказывать собеседнику-зрителю события дня простым человеческим языком", - поделился Чернышев в беседе с РИА Новости. Чернышев отметил, что Миткова никогда не создавала искусственный образ в кадре и всегда оставалась собой, что подкупало зрителей. Он подчеркнул, что и коллегам по работе это нравилось, поскольку, несмотря на статус "королевы" союзного и российского телевидения, она оставалась равным командным игроком при подготовке выпусков новостей. Для нее каждый выпуск был во многом авторским, что, по словам Чернышева, было революционным подходом, но при этом она прекрасно понимала необходимость слаженной работы коллектива, объединяя редакторов и репортеров. "При этом она только приветствовала в своих выпусках яркие авторские репортажи корреспондентов, призывая их развивать свою индивидуальность в подаче материала. Поэтому во многом благодаря ее примеру, за считаные годы наши информационные передачи из трансляции говорящих дикторов переформатировались в настоящие журналистские программы, где ведущий действительно ведет эфир, а репортеры в своих индивидуальных стилях рассказывают о событиях, которым были свидетелями", - добавил Чернышев. По мнению Чернышева, телевидение прежде всего является диалогом со зрителем, а Татьяна Миткова всегда была и остается желанным и приятным собеседником для многомиллионной аудитории. Он отметил, что для коллег она прекрасный и авторитетный профессионал, готовый тактично делиться рабочими советами. Работа с ней, по словам Чернышева, стала лучшей школой профессионализма в общении со зрителем и подаче информационных материалов.

https://ria.ru/20250913/mitkova-2041622462.html

https://ria.ru/20250913/mitkova-2041621692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна миткова