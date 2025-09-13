https://ria.ru/20250913/nkts-2041678488.html

ЦУП и ЦПК не будут полностью переезжать в НКЦ, заявил Крикалев

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предприятия российской ракетно-космической отрасли, в частности, Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и Центр управления полётами (ЦУП), не будут полностью переезжать в Национальный космический центр, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Роскосмоса", спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев. "Здесь, наверное, какие-то представительства будут", - сказал Крикалёв. По его словам, перевезти весь ЦПК сюда нереально. Там много инфраструктуры, которую целесообразно было бы оставить на месте, например, дорогостоящая центрифуга, которая "на хорошем фундаменте стоит", а также гидролаборатория. Кроме того, ЦУП также останется там, где находится сейчас - в подмосковном Королёве. В Национальном космическом центре будет возможность отображения информации, которая выводится в ЦУПе, но не непосредственно управления полётом, например, Международной космической станции.

