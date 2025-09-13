Посольство России заявило о снятии временных ограничений в Непале
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду, Непал. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен - РИА Новости. Действовавшие в столице Непала и ряде городов страны временные ограничения на передвижения сняты, сообщило посольство России в Катманду.
"Сообщаем, что действовавшие в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре временные ограничения на передвижения по городу сняты. При этом доступ в определенные районы Катманду может быть по-прежнему запрещен. Пожалуйста, следуйте указаниям властей в этой связи", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.
Там также напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности.
Ограничительные меры были введены после массовых беспорядков 9-10 сентября, в результате которых погибли 34 человека, получили ранения более 1300 человек и был нанесен ущерб государственной и частной собственности в размере более 1,4 миллиарда долларов.
В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало министерство здравоохранения и народонаселения Непала, в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались 34 человека, лечение получают более тысячи пострадавших.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.