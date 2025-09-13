https://ria.ru/20250913/nepal-2041608656.html

Мэр Катманду почтил память представителей поколения Z, погибших в Непале

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен - РИА Новости. Мэр Катманду Бален Шах почтил память погибших во время протестов в Непале представителей поколения Z, назвав их жертвы поворотным моментом для будущего страны. “Дорогое поколение Z, ваш вклад и жертвы привели к переменам в стране. Отдаем дань уважения храбрым мученикам. Ваш вклад неоценим, и он всегда будет направлять будущие поколения по пути патриотизма и исполнения долга”, - написал Шах в социальных сетях. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Этот шаг стал причиной массовых протестов молодежи, названных в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погиб 51 человек, более тысячи ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала - ред.) в течение шести месяцев.

