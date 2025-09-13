https://ria.ru/20250913/nato-2041699837.html

НАТО начала маневры по переброске войск в Литву

НАТО начала маневры по переброске войск в Литву

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Страны НАТО начали учения по отработке переброски войск и техники в Литву, передает объединенное командование сил Североатлантического альянса в Нидерландах в соцсети X."Учения Grand Eagle 2025 начались! В рамках маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву", — говорится в сообщении.Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что учения Namejs 2025 с участием сил НАТО пройдут в стране параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", с латвийской стороны будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

