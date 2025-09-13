https://ria.ru/20250913/most-2041726755.html

В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят около полутора тысяч машин

2025-09-13T19:50:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, к 19.00 мск субботы достигло почти 1,4 тысячи, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Утром в субботу на выезд из Крыма в очереди находились от 800 до 1000 машин. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1382 транспортных средства. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 19.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

