https://ria.ru/20250913/most-2041726755.html
В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят около полутора тысяч машин
В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят около полутора тысяч машин - РИА Новости, 13.09.2025
В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят около полутора тысяч машин
Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, к 19.00 мск субботы достигло почти 1,4 тысячи, на въезд в Крым... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T19:50:00+03:00
2025-09-13T19:50:00+03:00
2025-09-13T19:50:00+03:00
авто
республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c3d97c6c93dd917dee5ceb13b4ac6a47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, к 19.00 мск субботы достигло почти 1,4 тысячи, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Утром в субботу на выезд из Крыма в очереди находились от 800 до 1000 машин. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1382 транспортных средства. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 19.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338162_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_374f3a3674e12d80f67e89bda36b88db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, республика крым, краснодарский край, тамань (станица)
Авто, Республика Крым, Краснодарский край, Тамань (станица)
В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят около полутора тысяч машин
Число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту, достигло 1,4 тысячи