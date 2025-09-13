https://ria.ru/20250913/moskvichi-2041665984.html

Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой

Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой - РИА Новости, 13.09.2025

Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой

Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой, заявил президент РФ Владимир Путин."Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.

