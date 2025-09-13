https://ria.ru/20250913/moskvichi-2041665984.html
Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой
Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой - РИА Новости, 13.09.2025
Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой
Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:56:00+03:00
2025-09-13T14:56:00+03:00
2025-09-13T15:17:00+03:00
владимир путин
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041670219_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_cec52118c6c8ebe76df30959a8a3ea13.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой, заявил президент РФ Владимир Путин."Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
россия
москва
