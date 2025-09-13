https://ria.ru/20250913/moskva-2041754863.html

"Матрешка Москвы" открылась в парке "Зарядье"

"Матрешка Москвы" открылась в парке "Зарядье" - РИА Новости, 13.09.2025

"Матрешка Москвы" открылась в парке "Зарядье"

Туристический цифровой объект "Матрёшка Москвы" открылся в День города в парке "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Туристический цифровой объект "Матрёшка Москвы" открылся в День города в парке "Зарядье", передает корреспондент РИА Новости. "Сохранив своё привычное назначение, туристический центр "Москва" превратился в современную многофункциональную конструкцию, не имеющую аналогов в мире. Она может динамически менять форму и рассказывать о достижениях Москвы и России с использованием 3D-графики и кинетической инсталляции. Каждый день на "Матрёшке Москвы" будут транслироваться патриотические и культурно-просветительские программы", - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Открытие "Матрешки" состоялось под государственный гимн Российской Федерации. На праздничном концерте к этому событию выступила народная артистка России Надежда Бабкина. Она поздравила москвичей с Днем города. "Защитники Отечества - мы все, вся огромная страна, все, кто помогает нашим ребятам, все, кто думают об этом, трудятся в тылу. И, конечно, самые главные герои - это те, которые на передовой, которые стоят на защите Отечества, специальной военной операции", - сказала она.

