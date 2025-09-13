https://ria.ru/20250913/moskva-2041752836.html

На выборах глав регионов в Москве не зафиксировали происшествий

политика

россия

москва

республика коми

александр асафов

московская городская избирательная комиссия

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Никаких происшествий на избирательных участках во второй день голосования в Москве на выборах глав регионов не было, заявил зампред комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Александр Асафов. "Посмотрим, как прошел второй день, отрадно, что нет никаких происшествий, никаких недоумений. Те, кто приходит проголосовать, реализуют эту возможность. Техника отрабатывает на 100 процентов", - сказал Асафов на брифинге в общественном информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних граждан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

