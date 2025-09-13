https://ria.ru/20250913/moskva-2041752836.html
На выборах глав регионов в Москве не зафиксировали происшествий
На выборах глав регионов в Москве не зафиксировали происшествий - РИА Новости, 13.09.2025
На выборах глав регионов в Москве не зафиксировали происшествий
Никаких происшествий на избирательных участках во второй день голосования в Москве на выборах глав регионов не было, заявил зампред комиссии ОП Москвы по... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T23:09:00+03:00
2025-09-13T23:09:00+03:00
2025-09-13T23:22:00+03:00
политика
россия
москва
республика коми
александр асафов
московская городская избирательная комиссия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_894fe3bb2033bb1fa41f0ad46c83b87a.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Никаких происшествий на избирательных участках во второй день голосования в Москве на выборах глав регионов не было, заявил зампред комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Александр Асафов. "Посмотрим, как прошел второй день, отрадно, что нет никаких происшествий, никаких недоумений. Те, кто приходит проголосовать, реализуют эту возможность. Техника отрабатывает на 100 процентов", - сказал Асафов на брифинге в общественном информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних граждан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041752610.html
россия
москва
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0158ceada565bb3100e792ba3f11fbf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, республика коми, александр асафов, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Республика Коми, Александр Асафов, Московская городская избирательная комиссия, Единый день голосования — 2025
На выборах глав регионов в Москве не зафиксировали происшествий
Асафов: во второй день выборов в Москве не было происшествий