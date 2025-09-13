Празднование Дня города в Москве

В эти выходные в Москве проходят праздничные мероприятия к 878-летию столицы.
День города празднуют на городских, окружных и районных площадках.
Президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил жителей Москвы с Днем города. Он назвал российскую столицу одним из лучших городов планеты.
В эти выходные в музее-заповеднике "Коломенское" прошел XI Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Зрители смогли увидеть демонстрацию конного искусства и мастерства джигитовки.
В честь Дня города в парке "Зарядье" состоялся концерт "Посвящение Москве".
На территории кинопарка "Москино" представили конную шоу-программы "Русская тройка. Полет сквозь века".
Музыканты Национального оркестра под управлением Юрия Башмета во время концерта "Посвящение Москве" в парке "Зарядье".
Посетителям кинопарка "Москино" показали концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве".
