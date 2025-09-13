Рейтинг@Mail.ru
21:47 13.09.2025
Празднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве
москва, фото, день города москвы, день города в москве
Москва, Фото, День города Москвы, День города в Москве

Празднование Дня города в Москве

В эти выходные в Москве проходят праздничные мероприятия к 878-летию столицы.

XI Международный фестиваль Казачья станица Москва на территории музея-заповедника Коломенское

В эти выходные в Москве проходят праздничные мероприятия к 878-летию столицы.

День города празднуют на городских, окружных и районных площадках.

День города празднуют на городских, окружных и районных площадках.

Банер и флаги в честь празднования 878-й годовщины основания Москвы

День города празднуют на городских, окружных и районных площадках.

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил жителей Москвы с Днем города. Он назвал российскую столицу одним из лучших городов планеты.

Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города

Президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил жителей Москвы с Днем города. Он назвал российскую столицу одним из лучших городов планеты.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В эти выходные в музее-заповеднике "Коломенское" прошел XI Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Зрители смогли увидеть демонстрацию конного искусства и мастерства джигитовки.

Демонстрация конного искусства и мастерства джигитовки на XI Международном фестивале Казачья станица Москва на территории музея-заповедника Коломенское

В эти выходные в музее-заповеднике "Коломенское" прошел XI Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Зрители смогли увидеть демонстрацию конного искусства и мастерства джигитовки.

В честь Дня города в парке "Зарядье" состоялся концерт "Посвящение Москве".

В честь Дня города в парке "Зарядье" состоялся концерт "Посвящение Москве".

Зрители на концерте Посвящение Москве в честь Дня города в парке Зарядье в Москве

В честь Дня города в парке "Зарядье" состоялся концерт "Посвящение Москве".

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На территории кинопарка "Москино" представили конную шоу-программы "Русская тройка. Полет сквозь века".

Участники конной шоу-программы Русская тройка. Полёт сквозь века на территории кинопарка Москино в Москве

На территории кинопарка "Москино" представили конную шоу-программы "Русская тройка. Полет сквозь века".

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Музыканты Национального оркестра под управлением Юрия Башмета во время концерта "Посвящение Москве" в парке "Зарядье".

Музыканты Национального оркестра под управлением Юрия Башмета во время концерта Посвящение Москве в честь Дня города в парке Зарядье в Москве

Музыканты Национального оркестра под управлением Юрия Башмета во время концерта "Посвящение Москве" в парке "Зарядье".

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Посетителям кинопарка "Москино" показали концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве".

Актриса, певица Аглая Шиловская выступает в концерте-мюзикле А я иду, шагаю по Москве в кинопарке Москино в День города

Посетителям кинопарка "Москино" показали концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве".

Москва, День города Москвы, День города в Москве
 
 
