Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в московском осеннем велофестивале в субботу, это новый рекорд среди осенних заездов, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Тринадцатого сентября в Москве прошел осенний велофестиваль, собравший более 60 тысяч участников. Это новый рекорд среди осенних заездов. Как и в прошлом году, заезд проходил по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-западной хорде", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в двух фестивальных городках – на старте и финише – была организована насыщенная развлекательная программа. "Велосипедисты могли поучаствовать в мастер-классах, ответить на вопросы в викторинах, испытать свою удачу в колесе фортуны и многое другое", - добавил он.
Московский осенний велофестиваль в Москве
Московский осенний велофестиваль стартовал в российской столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
