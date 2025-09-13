https://ria.ru/20250913/moskva-2041709147.html

Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве

Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве - РИА Новости, 13.09.2025

Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве

Более 60 тысяч человек приняли участие в московском осеннем велофестивале в субботу, это новый рекорд среди осенних заездов, сообщил РИА Новости заммэра Москвы... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T18:24:00+03:00

2025-09-13T18:24:00+03:00

2025-09-13T18:24:00+03:00

москва

максим ликсутов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041658038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a35af7f79aba43fe54a7e467075a6d1.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в московском осеннем велофестивале в субботу, это новый рекорд среди осенних заездов, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Тринадцатого сентября в Москве прошел осенний велофестиваль, собравший более 60 тысяч участников. Это новый рекорд среди осенних заездов. Как и в прошлом году, заезд проходил по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-западной хорде", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в двух фестивальных городках – на старте и финише – была организована насыщенная развлекательная программа. "Велосипедисты могли поучаствовать в мастер-классах, ответить на вопросы в викторинах, испытать свою удачу в колесе фортуны и многое другое", - добавил он.

https://ria.ru/20250803/moskva-2033091802.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Московский осенний велофестиваль в Москве Московский осенний велофестиваль стартовал в российской столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-13T18:24 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , общество