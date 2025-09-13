Рейтинг@Mail.ru
Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/moskva-2041709147.html
Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве
Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве
Более 60 тысяч человек приняли участие в московском осеннем велофестивале в субботу, это новый рекорд среди осенних заездов, сообщил РИА Новости заммэра Москвы... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T18:24:00+03:00
2025-09-13T18:24:00+03:00
москва
максим ликсутов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041658038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a35af7f79aba43fe54a7e467075a6d1.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в московском осеннем велофестивале в субботу, это новый рекорд среди осенних заездов, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Тринадцатого сентября в Москве прошел осенний велофестиваль, собравший более 60 тысяч участников. Это новый рекорд среди осенних заездов. Как и в прошлом году, заезд проходил по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-западной хорде", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в двух фестивальных городках – на старте и финише – была организована насыщенная развлекательная программа. "Велосипедисты могли поучаствовать в мастер-классах, ответить на вопросы в викторинах, испытать свою удачу в колесе фортуны и многое другое", - добавил он.
https://ria.ru/20250803/moskva-2033091802.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Московский осенний велофестиваль в Москве
Московский осенний велофестиваль стартовал в российской столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-13T18:24
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041658038_227:0:1667:1080_1920x0_80_0_0_cd21287452544bd32894d5f3fe82f20e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , общество
Москва, Максим Ликсутов , Общество
Более 60 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Москве

Более 60 тысяч человек приняли участие в осеннем велофестивале в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в московском осеннем велофестивале в субботу, это новый рекорд среди осенних заездов, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Тринадцатого сентября в Москве прошел осенний велофестиваль, собравший более 60 тысяч участников. Это новый рекорд среди осенних заездов. Как и в прошлом году, заезд проходил по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-западной хорде", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что в двух фестивальных городках – на старте и финише – была организована насыщенная развлекательная программа.
"Велосипедисты могли поучаствовать в мастер-классах, ответить на вопросы в викторинах, испытать свою удачу в колесе фортуны и многое другое", - добавил он.
Московский Ночной велофестиваль - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Рекордные 55 тысяч человек посетили ночной велофестиваль в Москве
3 августа, 13:43
 
МоскваМаксим ЛиксутовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала