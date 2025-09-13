Рейтинг@Mail.ru
В Москве показатели суточного давления могут обновить рекорд в воскресенье
17:31 13.09.2025 (обновлено: 17:32 13.09.2025)
В Москве показатели суточного давления могут обновить рекорд в воскресенье
В Москве показатели суточного давления могут обновить рекорд в воскресенье
москва
михаил леус
ливневые дожди и грозы в москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Показатели атмосферного давления в воскресенье в Москве могут вырасти до 761 миллиметра ртутного столба, может быть обновлен суточный рекорд, установленный в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Высока вероятность, что и в предстоящее воскресенье в Москве будет переписан суточный рекорд высокого атмосферного давления, держащийся с далёкого, 1949 года. Тогда 14 сентября, столбики барометров поднялись до отметки в 758,6 миллиметра ртутного столба, а по прогнозу, завтра барометры в столице покажут 761 миллиметр ртутного столба", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик напомнил, что в субботу утром на базовой метеостанции столицы ВДНХ атмосферное давление достигло отметки в 762,9 миллиметра ртутного столба.
москва
москва, михаил леус, ливневые дожди и грозы в москве
Москва, Михаил Леус, Ливневые дожди и грозы в Москве
Люди на Красной площади в Москв
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Люди на Красной площади в Москв. Архивное фото
Скамья в парке усадьбы Кусково - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Какая погода ждет нас осенью: что говорят синоптики и народные приметы
12 сентября, 19:12
 
Москва Михаил Леус Ливневые дожди и грозы в Москве
 
 
