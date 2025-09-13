https://ria.ru/20250913/moskva-2041688895.html

Салюта на День города в Москве не будет, заявил Собянин

Салюта на День города в Москве не будет, заявил Собянин - РИА Новости, 13.09.2025

Салюта на День города в Москве не будет, заявил Собянин

Салюта в честь Дня города в Москве в 2025 году не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:49:00+03:00

2025-09-13T16:49:00+03:00

2025-09-13T16:50:00+03:00

москва

сергей собянин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041663434_0:233:3228:2048_1920x0_80_0_0_58e821b5e0f1b92b8348ce077c376b8e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Салюта в честь Дня города в Москве в 2025 году не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос РИА Новости."Нет, не будет", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20250913/putin-2041678801.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, общество