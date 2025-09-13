https://ria.ru/20250913/moskva-2041688895.html
Салюта на День города в Москве не будет, заявил Собянин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Салюта в честь Дня города в Москве в 2025 году не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос РИА Новости."Нет, не будет", - сказал Собянин.
