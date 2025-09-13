Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высоко оценили организацию выборов в Москве
16:37 13.09.2025 (обновлено: 17:14 13.09.2025)
В Госдуме высоко оценили организацию выборов в Москве
Вице-спикер ГД Петр Толстой высоко оценил выборы глав регионов, организованные на участках в Москве. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой высоко оценил выборы глав регионов, организованные на участках в Москве. "Выборы, как и другие процессы в Москве, организованы на высоком уровне. Очень хочется, чтобы этот опыт был масштабирован в регионах страны", - заявил Толстой. По его словам, "этот опыт, эта возможность, они постепенно будут расширяться и уже когда человек один раз попробовал, он знает, что это удобно, быстро". Он отметил, что жители России могут, находясь в Москве, идя по своим делам, зайдя в торговый центр, проезжая через станцию метро или просто увидев, пункт голосования, отдать свои голоса за кандидатов из своих регионов.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой высоко оценил выборы глав регионов, организованные на участках в Москве.
"Выборы, как и другие процессы в Москве, организованы на высоком уровне. Очень хочется, чтобы этот опыт был масштабирован в регионах страны", - заявил Толстой.
По его словам, "этот опыт, эта возможность, они постепенно будут расширяться и уже когда человек один раз попробовал, он знает, что это удобно, быстро". Он отметил, что жители России могут, находясь в Москве, идя по своим делам, зайдя в торговый центр, проезжая через станцию метро или просто увидев, пункт голосования, отдать свои голоса за кандидатов из своих регионов.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Политика Россия Москва Республика Коми Петр Толстой Госдума РФ Единый день голосования — 2025
 
 
