В Мосгоризбиркоме рассказали о голосовании на выборах глав регионов

В Мосгоризбиркоме рассказали о голосовании на выборах глав регионов - РИА Новости, 13.09.2025

В Мосгоризбиркоме рассказали о голосовании на выборах глав регионов

13.09.2025

Наиболее активно на выборах глав регионов в Москве голосуют жители Тамбовской, Брянской, Курской областей и Краснодарского края, заявил секретарь...

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наиболее активно на выборах глав регионов в Москве голосуют жители Тамбовской, Брянской, Курской областей и Краснодарского края, заявил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов."Наиболее активно голосуют избиратели Тамбовской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского края. На текущий момент никаких нарушений не выявлено", - сказал Попов на брифинге в общественном информационном центре города Москвы.Он отметил, что уже проголосовали более 10,6 тысячи избирателей. Всего же было подано 17 868 заявлений.В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних граждан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

