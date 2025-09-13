Рейтинг@Mail.ru
Московский метрополитен удостоили ордена "За доблестный труд"
16:04 13.09.2025
Московский метрополитен удостоили ордена "За доблестный труд"
общество
россия
максим ликсутов
московский метрополитен
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский метрополитен удостоен государственного ордена "За доблестный труд", награду разместили на главном здании метро, сообщает столичный департамент транспорта. "Главный перевозчик столетия удостоен государственного ордена "За доблестный труд". Награду разместили на главном здании метро. Торжественная церемония прошла при участии академического хора Московского метрополитена и оркестра МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Московский метрополитен стал первым среди транспортных предприятий России, который получил награду по указу Президента России. "В этом году метрополитен празднует 90 лет слаженной и бесперебойной работы. За эти годы он достиг колоссальных успехов, но продолжает развиваться и каждый день становиться комфортнее, безопаснее, надежнее и лучше для миллионов пассажиров", - добавил Ликсутов.
россия
общество, россия, максим ликсутов , московский метрополитен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Максим Ликсутов , Московский метрополитен, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский метрополитен удостоен государственного ордена "За доблестный труд", награду разместили на главном здании метро, сообщает столичный департамент транспорта.
"Главный перевозчик столетия удостоен государственного ордена "За доблестный труд". Награду разместили на главном здании метро. Торжественная церемония прошла при участии академического хора Московского метрополитена и оркестра МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Московский метрополитен стал первым среди транспортных предприятий России, который получил награду по указу Президента России.
"В этом году метрополитен празднует 90 лет слаженной и бесперебойной работы. За эти годы он достиг колоссальных успехов, но продолжает развиваться и каждый день становиться комфортнее, безопаснее, надежнее и лучше для миллионов пассажиров", - добавил Ликсутов.
