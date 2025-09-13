https://ria.ru/20250913/moskva-2041682960.html
Московский метрополитен удостоили ордена "За доблестный труд"
Московский метрополитен удостоили ордена "За доблестный труд" - РИА Новости, 13.09.2025
Московский метрополитен удостоили ордена "За доблестный труд"
Московский метрополитен удостоен государственного ордена "За доблестный труд", награду разместили на главном здании метро, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский метрополитен удостоен государственного ордена "За доблестный труд", награду разместили на главном здании метро, сообщает столичный департамент транспорта. "Главный перевозчик столетия удостоен государственного ордена "За доблестный труд". Награду разместили на главном здании метро. Торжественная церемония прошла при участии академического хора Московского метрополитена и оркестра МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Московский метрополитен стал первым среди транспортных предприятий России, который получил награду по указу Президента России. "В этом году метрополитен празднует 90 лет слаженной и бесперебойной работы. За эти годы он достиг колоссальных успехов, но продолжает развиваться и каждый день становиться комфортнее, безопаснее, надежнее и лучше для миллионов пассажиров", - добавил Ликсутов.
Московский метрополитен удостоили ордена "За доблестный труд"
Дептранс Москвы: столичный метрополитен удостоили ордена "За доблестный труд"