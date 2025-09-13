https://ria.ru/20250913/moskva-2041679457.html
Путин поблагодарил московские власти за помощь в строительстве НКЦ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил московские власти за помощь в строительстве нового Национального космического центра."Я хочу поблагодарить еще раз московские власти за помощь, которую они оказали в строительстве этого центра", - сказал Путин.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
