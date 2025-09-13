https://ria.ru/20250913/moskva-2041676999.html

Появились кадры из нового Национального космического центра в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры из нового Национального космического центра в Москве, который в субботу был открыт президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли в День города новый Национальный космический центр (НКЦ) в столице. Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России. Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе. Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

