13.09.2025
15:25 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/moskva-2041674584.html
Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии новых объектов в столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:25:00+03:00
2025-09-13T15:25:00+03:00
москва
владимир путин
сергей собянин
московский метрополитен
завод имени лихачева (зил)
общество
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии новых объектов в столице, передает корреспондент РИА Новости. Путин традиционно в День города принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов. В субботу планируется дать старт движению по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Кроме того, глава государства откроет новый Национальный космический центр (НКЦ), расположенный на западе столицы. Также планируется открытие детской больницы Святого Владимира. Церемония проходит в режиме видеоконференции, Путин и Собянин подключились к ней с балкона ситуационного центра в НКЦ. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
москва
москва, владимир путин, сергей собянин, московский метрополитен, завод имени лихачева (зил), общество
Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московский метрополитен, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Общество
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии новых объектов в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Путин традиционно в День города принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов. В субботу планируется дать старт движению по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Кроме того, глава государства откроет новый Национальный космический центр (НКЦ), расположенный на западе столицы. Также планируется открытие детской больницы Святого Владимира.
Церемония проходит в режиме видеоконференции, Путин и Собянин подключились к ней с балкона ситуационного центра в НКЦ.
День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
Собянин рассказал, зачем Москва развивается так быстро
Вчера, 15:23
 
Москва Владимир Путин Сергей Собянин Московский метрополитен Завод имени Лихачева (ЗИЛ) Общество
 
 
