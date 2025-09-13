https://ria.ru/20250913/moskva-2041673705.html
Собянин рассказал о развитии Москвы в последний период
Собянин рассказал о развитии Москвы в последний период
Собянин рассказал о развитии Москвы в последний период
Несмотря на известные сложности, последний период можно считать одним из самых динамичных в развитии Москвы, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Несмотря на известные сложности, последний период можно считать одним из самых динамичных в развитии Москвы, заявил мэр Сергей Собянин. "Несмотря на все известные сложности, последний период можно считать одним из самых динамичных в развитии нашего города", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.
Собянин рассказал о развитии Москвы в последний период
Собянин назвал последний период самым динамичным в развитии Москвы