Собянин рассказал о ходе программы реновации в Москве

Собянин рассказал о ходе программы реновации в Москве - РИА Новости, 13.09.2025

Собянин рассказал о ходе программы реновации в Москве

13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Четверть миллиона человек переедет по программе реновации в 2026 году в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В 2026 году мы преодолеем цифру по реновации по переселению граждан, которая достигнет уже четверти миллиона… Четверть миллиона людей переедут из ветхого жилья в современные квартиры", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.

