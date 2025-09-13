https://ria.ru/20250913/moskva-2041669546.html
О Москве всегда есть, что сказать, заявил Путин
О Москве всегда есть, что сказать, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025
О Москве всегда есть, что сказать, заявил Путин
Москва такой город, что о ней всегда есть, о чем сказать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва такой город, что о ней всегда есть, о чем сказать, заявил президент России Владимир Путин. "Москва такой город, что всегда есть, о чём сказать… Она показывает те реалии, которые происходят в стране и в нашей столице", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в Дне города. В Москве 13 и 14 сентября отметят День города, столица отметит свой 878-й день рождения.
О Москве всегда есть, что сказать, заявил Путин
Путин отметил, что Москва показывает те реалии, которые происходят в стране