О Москве всегда есть, что сказать, заявил Путин

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва такой город, что о ней всегда есть, о чем сказать, заявил президент России Владимир Путин. "Москва такой город, что всегда есть, о чём сказать… Она показывает те реалии, которые происходят в стране и в нашей столице", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в Дне города. В Москве 13 и 14 сентября отметят День города, столица отметит свой 878-й день рождения.

