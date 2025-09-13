https://ria.ru/20250913/moskva-2041666072.html
Путин пожелал Собянину добиваться еще более амбициозных целей
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей."Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой, целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.
