https://ria.ru/20250913/moskva-2041666072.html

Путин пожелал Собянину добиваться еще более амбициозных целей

Путин пожелал Собянину добиваться еще более амбициозных целей - РИА Новости, 13.09.2025

Путин пожелал Собянину добиваться еще более амбициозных целей

Президент России Владимир Путин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T14:56:00+03:00

2025-09-13T14:56:00+03:00

2025-09-13T14:59:00+03:00

россия

москва

владимир путин

зарядье

сергей собянин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041664179_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_f1f34fa9c8f02d4aa802980433cb87d6.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей."Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой, целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.

https://ria.ru/20250913/moskvichi-2041665984.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, зарядье, сергей собянин, общество