Путин пожелал Собянину добиваться еще более амбициозных целей - РИА Новости, 13.09.2025
14:56 13.09.2025 (обновлено: 14:59 13.09.2025)
Путин пожелал Собянину добиваться еще более амбициозных целей
Президент России Владимир Путин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей. РИА Новости, 13.09.2025
россия
москва
владимир путин
зарядье
сергей собянин
общество
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей."Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой, целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.
россия
москва
россия, москва, владимир путин, зарядье, сергей собянин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Зарядье, Сергей Собянин, Общество
Путин пожелал Собянину добиваться еще более амбициозных целей

Путин пожелал Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей.
"Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой, целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.
РоссияМоскваВладимир ПутинЗарядьеСергей СобянинОбщество
 
 
