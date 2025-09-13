https://ria.ru/20250913/moskva-2041665086.html
Москва стала крепким тылом армии России, заявил Путин
Москва стала крепким тылом армии России, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025
Москва стала крепким тылом армии России, заявил Путин
Москва стала крепким тылом армии России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:54:00+03:00
2025-09-13T14:54:00+03:00
2025-09-13T15:02:00+03:00
москва
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041664617_412:543:3088:2048_1920x0_80_0_0_b577c71037db892b3585a5eab468a10e.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва стала крепким тылом армии России, заявил президент РФ Владимир Путин."Как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах. Сотни московских специалистов: врачи, работники специальных служб, строители, управленцы ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии", - сказал Путин, выступая на Дне города Москвы.
https://ria.ru/20250913/moskvichi-2041665984.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041664617_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_89e24c6839eef47fe2d5f9ad6e683a87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин
Москва, Россия, Владимир Путин
Москва стала крепким тылом армии России, заявил Путин
Путин назвал Москву крепким тылом российской армии