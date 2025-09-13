Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву
14:33 13.09.2025
В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ПЯТИГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево школьницу, взявшую дома около 100 тысяч рублей и улетевшую из Карачаево-Черкесии в Москву, сообщило ГУ МВД РФ по региону. В пятницу 14-летняя жительница села Дружба в КЧР отправилась в школу, но домой не вернулась. Ее брат обратился в полицию. "Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили, что несовершеннолетняя взяла из дома около 100 тысяч рублей и вылетела самолетом в Москву. По ориентировке подросток была задержана сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении. После проведения необходимых процессуальных действий и профилактической беседы девочку передадут семье. Отмечается, что полиция выясняет причины, побудившие подростка к побегу. В ведомстве напомнили, что родителям необходимо внимательно относиться к своим детям, чутко реагировать на их проблемы и своевременно оказывать необходимую поддержку.
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции . Архивное фото
В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток
7 сентября, 17:20
7 сентября, 17:20
 
