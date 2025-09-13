https://ria.ru/20250913/moskva-2041660133.html

В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву

В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву

ПЯТИГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево школьницу, взявшую дома около 100 тысяч рублей и улетевшую из Карачаево-Черкесии в Москву, сообщило ГУ МВД РФ по региону. В пятницу 14-летняя жительница села Дружба в КЧР отправилась в школу, но домой не вернулась. Ее брат обратился в полицию. "Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили, что несовершеннолетняя взяла из дома около 100 тысяч рублей и вылетела самолетом в Москву. По ориентировке подросток была задержана сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении. После проведения необходимых процессуальных действий и профилактической беседы девочку передадут семье. Отмечается, что полиция выясняет причины, побудившие подростка к побегу. В ведомстве напомнили, что родителям необходимо внимательно относиться к своим детям, чутко реагировать на их проблемы и своевременно оказывать необходимую поддержку.

