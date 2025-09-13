https://ria.ru/20250913/moskva-2041660133.html
В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву
В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву - РИА Новости, 13.09.2025
В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву
Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево школьницу, взявшую дома около 100 тысяч рублей и улетевшую из Карачаево-Черкесии в Москву, сообщило ГУ МВД РФ по... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:33:00+03:00
2025-09-13T14:33:00+03:00
2025-09-13T14:33:00+03:00
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb91d522331e5d43da6e2b90290d7d9c.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево школьницу, взявшую дома около 100 тысяч рублей и улетевшую из Карачаево-Черкесии в Москву, сообщило ГУ МВД РФ по региону. В пятницу 14-летняя жительница села Дружба в КЧР отправилась в школу, но домой не вернулась. Ее брат обратился в полицию. "Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили, что несовершеннолетняя взяла из дома около 100 тысяч рублей и вылетела самолетом в Москву. По ориентировке подросток была задержана сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении. После проведения необходимых процессуальных действий и профилактической беседы девочку передадут семье. Отмечается, что полиция выясняет причины, побудившие подростка к побегу. В ведомстве напомнили, что родителям необходимо внимательно относиться к своим детям, чутко реагировать на их проблемы и своевременно оказывать необходимую поддержку.
https://ria.ru/20250907/perm-2040299159.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e075a219b29f93204f6ea83fdd994bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву
В Шереметьево задержали сбежавшую из КЧР в Москву со 100 тыс руб школьницу