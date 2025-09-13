Рейтинг@Mail.ru
В Москве на нескольких улицах перекрыли автомобильное движение
13:57 13.09.2025
В Москве на нескольких улицах перекрыли автомобильное движение
2025-09-13T13:57:00+03:00
2025-09-13T13:57:00+03:00
происшествия
рублевское шоссе
москва
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Автомобильное движение в Москве временно перекрыто на Большом Каменном мосту, на Можайском шоссе по направлению в центр, на Москворецкой набережной от Устьинского моста в сторону Кремля, на пересечении Рублевского шоссе и Осенней улицы, сообщили в департаменте транспорта столицы. "Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Можайском шоссе по направлению в центр... на Москворецкой набережной от Устьинского моста в сторону Кремля; на пересечении Рублевского шоссе и Осенней улицы", - говорится в двух публикациях в Telegram-канале дептранса.
рублевское шоссе
москва
происшествия, рублевское шоссе, москва
Происшествия, Рублевское шоссе, Москва
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Автомобильное движение в Москве временно перекрыто на Большом Каменном мосту, на Можайском шоссе по направлению в центр, на Москворецкой набережной от Устьинского моста в сторону Кремля, на пересечении Рублевского шоссе и Осенней улицы, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Можайском шоссе по направлению в центр... на Москворецкой набережной от Устьинского моста в сторону Кремля; на пересечении Рублевского шоссе и Осенней улицы", - говорится в двух публикациях в Telegram-канале дептранса.
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Вчера, 09:25
 
Происшествия
 
 
