В Москве завершилось голосование в СИЗО

В Москве завершилось голосование в СИЗО

2025-09-13T12:54:00+03:00

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Голосование на выборах глав регионов РФ в СИЗО Москвы завершилось, оно прошло в строгом соответствии с требованиями, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Мы сегодня смогли организовать голосование в следственных изоляторах в Москве, с одной стороны, в строгом соответствии режимными требованиями этих учреждений, в соответствии с установленными правилами. И в то же время в доброй (атмосфере - ред.) и по-человечески. На самом деле, голосование уже у нас завершилось", - сказал Реут в ходе дискуссии "Обеспечение избирательных прав граждан в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых" в инфоцентре ЦИК. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

