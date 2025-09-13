Рейтинг@Mail.ru
Более половины записавшихся на участки в Москве проголосовали на выборах - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 13.09.2025 (обновлено: 11:31 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/moskva-2041613526.html
Более половины записавшихся на участки в Москве проголосовали на выборах
Более половины записавшихся на участки в Москве проголосовали на выборах - РИА Новости, 13.09.2025
Более половины записавшихся на участки в Москве проголосовали на выборах
Более половины от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:34:00+03:00
2025-09-13T11:31:00+03:00
политика
россия
москва
московская городская избирательная комиссия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041615759_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_3868ad9f406f2cc7a5e079683f9a5bf0.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более половины от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования. Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках. "Выдано бюллетеней - 9012, получено бюллетеней - 9000", - говорится на сайте. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041421155.html
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041615759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6644cc1dd5c3569c29dd4d6cd4668100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Московская городская избирательная комиссия, Единый день голосования — 2025
Более половины записавшихся на участки в Москве проголосовали на выборах

Более половины от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более половины от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования.
Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках.
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Около миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно
12 сентября, 12:29
"Выдано бюллетеней - 9012, получено бюллетеней - 9000", - говорится на сайте.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
 
ПолитикаРоссияМоскваМосковская городская избирательная комиссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала