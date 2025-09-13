Рейтинг@Mail.ru
В Москве не было сбоев в работе системы голосования - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 13.09.2025 (обновлено: 11:31 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/moskva-2041606781.html
В Москве не было сбоев в работе системы голосования
В Москве не было сбоев в работе системы голосования - РИА Новости, 13.09.2025
В Москве не было сбоев в работе системы голосования
Сбоев в работе системы голосования на выборах глав регионов РФ в столице не было, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:05:00+03:00
2025-09-13T11:31:00+03:00
политика
россия
москва
республика коми
ольга кириллова
московская городская избирательная комиссия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041614276_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_82fcbd058ec1732f64b5f8ebaa1df449.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сбоев в работе системы голосования на выборах глав регионов РФ в столице не было, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова. "По крайней мере, сбоев у нас не было. А технические специалисты сделали всё, и потом, мы уже не первую кампанию проводим, когда все атаки отбивались, отбиваются… Технических сбоев не было", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости на брифинге в общественном информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250912/javka-2041569307.html
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
россия
москва
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041614276_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_22d547c82149738c36b8e41366cdc468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, республика коми, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Республика Коми, Ольга Кириллова, Московская городская избирательная комиссия, Единый день голосования — 2025
В Москве не было сбоев в работе системы голосования

В Москве не было сбоев в работе системы голосования на выборах глав регионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сбоев в работе системы голосования на выборах глав регионов РФ в столице не было, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
"По крайней мере, сбоев у нас не было. А технические специалисты сделали всё, и потом, мы уже не первую кампанию проводим, когда все атаки отбивались, отбиваются… Технических сбоев не было", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости на брифинге в общественном информационном центре города Москвы.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Явка на выборах губернатора Новгородской области превысила 20 процентов
12 сентября, 21:47
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
 
ПолитикаРоссияМоскваРеспублика КомиОльга КирилловаМосковская городская избирательная комиссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала