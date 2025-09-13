В Москве не было сбоев в работе системы голосования
В Москве не было сбоев в работе системы голосования на выборах глав регионов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сбоев в работе системы голосования на выборах глав регионов РФ в столице не было, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
"По крайней мере, сбоев у нас не было. А технические специалисты сделали всё, и потом, мы уже не первую кампанию проводим, когда все атаки отбивались, отбиваются… Технических сбоев не было", - сказала Кириллова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости на брифинге в общественном информационном центре города Москвы.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
