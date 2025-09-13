https://ria.ru/20250913/moskva-2041602656.html

В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки

В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки - РИА Новости, 13.09.2025

В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки

В Москве во второй день выборов открылись 14 избирательных пунктов. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T08:02:00+03:00

2025-09-13T08:02:00+03:00

2025-09-13T10:28:00+03:00

политика

москва

россия

единый день голосования — 2025

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041617687_0:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_37ae9611ebd678965dd234196df44280.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве во второй день выборов открылись 14 избирательных пунктов.Экстерриториальные избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 до завтрашнего дня. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, где проходят выборы высшего должностного лица и которые по разным причинам сейчас находятся в столице.В списке мест для голосования: Избиратели могут отдать свой голос либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. На столичных участках назначили 84 наблюдателя, 70 из них — от пяти парламентских партий, 14 — от Общественной палаты Москвы. Во всех пунктах работает система видеонаблюдения. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20250913/moskva-2041606002.html

https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

москва

россия

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, россия, единый день голосования — 2025, новгородская область