https://ria.ru/20250913/moskva-2041602656.html
В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки
В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки - РИА Новости, 13.09.2025
В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки
В Москве во второй день выборов открылись 14 избирательных пунктов. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T08:02:00+03:00
2025-09-13T08:02:00+03:00
2025-09-13T10:28:00+03:00
политика
москва
россия
единый день голосования — 2025
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041617687_0:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_37ae9611ebd678965dd234196df44280.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве во второй день выборов открылись 14 избирательных пунктов.Экстерриториальные избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 до завтрашнего дня. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, где проходят выборы высшего должностного лица и которые по разным причинам сейчас находятся в столице.В списке мест для голосования: Избиратели могут отдать свой голос либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. На столичных участках назначили 84 наблюдателя, 70 из них — от пяти парламентских партий, 14 — от Общественной палаты Москвы. Во всех пунктах работает система видеонаблюдения. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20250913/moskva-2041606002.html
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
москва
россия
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041614309_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_28ef950d4d10a5e11df01ce33d33ec30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, единый день голосования — 2025, новгородская область
Политика, Москва, Россия, Единый день голосования — 2025, Новгородская область
В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки
В Москве открылись 14 участков для голосования на выборах глав регионов
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Москве во второй день выборов открылись 14 избирательных пунктов.
Экстерриториальные избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 до завтрашнего дня. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, где проходят выборы высшего должностного лица и которые по разным причинам сейчас находятся в столице.
В списке мест для голосования:
- ТРЦ "Афимолл Сити";
- ТЦ "Метрополис";
- ТРК "Форт Отрадное";
- ТРЦ "Щелковский";
- ТЦ "ГОРОД";
- ТРЦ "Ривьера";
- ТРЦ "Колумбус";
- ТРЦ "Спектр";
- МФК "Кунцево Плаза";
- ТЦ "Калейдоскоп";
- ТЦ "Галерея";
- аванзал станции метро "Курская";
- ТГК "Измайлово" — холл гостиницы "Дельта";
- ТК "Зеленоградский".
Избиратели могут отдать свой голос либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
На столичных участках назначили 84 наблюдателя, 70 из них — от пяти парламентских партий, 14 — от Общественной палаты Москвы. Во всех пунктах работает система видеонаблюдения.
Всего избиратели подали 17 868 заявлений, чтобы проголосовать на участках в Москве.
Люди голосуют на выборах губернатора Севастополя на избирательном участке № 99 в Севастополе.
1 из 4
Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области.
2 из 4
Работа комиссии № 41 после окончания голосования и закрытия избирательного участка на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском.
3 из 4
Люди голосуют через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве.
4 из 4
Люди голосуют на выборах губернатора Севастополя на избирательном участке № 99 в Севастополе.
1 из 4
Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области.
2 из 4
Работа комиссии № 41 после окончания голосования и закрытия избирательного участка на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском.
3 из 4
Люди голосуют через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве.
4 из 4
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.