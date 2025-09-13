https://ria.ru/20250913/mordovija-2041598364.html
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.09.2025
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
2025-09-13
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
республика мордовия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Мордовии, сообщает правительство республики. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
