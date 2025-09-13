https://ria.ru/20250913/mordovija-2041598364.html

В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА

В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.09.2025

В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Мордовии, сообщает правительство республики. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T06:47:00+03:00

2025-09-13T06:47:00+03:00

2025-09-13T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Мордовии, сообщает правительство республики. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

россия

2025

россия, происшествия, республика мордовия