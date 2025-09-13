"Прогресс МС-32" привез на МКС новый скафандр для открытого космоса

https://ria.ru/20250913/mks-2041734003.html

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" пристыковался к Служебному модулю (СМ) "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведёт "Роскосмос". Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с Байконура в 18.54 мск 11 сентября и менее чем за девять минут вывела его на околоземную орбиту. Полёт "Прогресса" проходил по традиционной двухсуточной схеме, всего за это время он сделал 34 оборота вокруг Земли. На борту корабля более 2,5 тонн груза, в том числе топливо, питьевая вода, питание, свежие продукты, оборудование и расходные материалы для научных экспериментов, азот для пополнения внутренней атмосферы МКС, оснащение для санитарно-гигиенических нужд, медицинские средства. Также грузовик доставил на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7. С помощью научного оборудования, которое привёз "Прогресс", космонавты поставят эксперименты по изучению влияния невесомости на бактерии, по созданию совершенных монокристаллов белков, улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и выращиванию кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур, по исследованию влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также по изучению влияния стресса на иммунитет. Место на модуле "Звезда" для нового грузовика освободил "Прогресс МС-30". Этот корабль прибыл 2 марта и доставил скафандр "Орлан-МКС" №6, после полугодового полёта в составе станции был отстыкован 9 сентября и затоплен в Тихом океане.

