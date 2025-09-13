Татьяна Миткова: яркие страницы карьеры

https://ria.ru/20250913/mitkova-2041633075.html

13 сентября журналистка, телеведущая, главный редактор Службы информации телеканала НТВ Татьяна Миткова отмечает 70-летний юбилей. В 1982 году Татьяна окончила вечернее отделение факультета журналистики МГУ. Учась в университете, уже работала на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио. 25 апреля 2001 года на собрании коллектива НТВ была единогласно избрана главным редактором Службы информации. Миткова — лауреат Премии Москвы в области журналистики за 2001 год. Удостоена орденов Дружбы (2006) и "За заслуги перед Отчеством" IV степени (2011). Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев: "Таня навсегда останется пленительно красивой женщиной, ее интонация в телевизионных новостях заложила золотой стандарт профессии. Надеюсь, Таня еще долго будет радовать своих поклонников красивой ездой на горных лыжах и точными ударами на теннисном корте".

