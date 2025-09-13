Такменев отметил вклад Митковой в развитие отечественного телевидения

https://ria.ru/20250913/mitkova-2041625710.html

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ведущий, заместитель генерального продюсера НТВ Вадим Такменев в день рождения главного редактора службы информации телеканала НТВ, телеведущей Татьяны Митковой отметил ее уникальный вклад в развитие отечественного телевидения, подчеркнув, что именно она смогла персонифицировать новости. Тележурналист Татьяна Миткова, родившаяся 13 сентября 1955 года в Москве, в субботу отмечает 70-летие. "Вклад Татьяны в современное телевидение переоценить очень сложно. Самое главное, что она смогла сделать, - персонифицировать новости. Над этим в 90-х работала большая команда НТВ, и Татьяна была одной из ключевых фигур в новой телекомпании. Она смогла доказать, показать всей своей работой, что новости делают не роботы - новости делают люди", - сказал Такменев в беседе с РИА Новости. Такменев подчеркнул, что на телеканале было много ярких ведущих, но именно Миткова сумела представить репортеров как полноправных звезд. Благодаря ее подаче зрители начинали узнавать журналистов в лицо и помнить их имена, а статус корреспондента приравнивался к статусу ведущего эфира. "Юбилей складывается из заметных цифр, но, на самом деле, в отношении Татьяны вообще неважно, какие это цифры. Важно, что этот человек, как бы пафосно ни звучало, для меня является действительно большой звездой. Легендой современного телевидения", - добавил Такменев. Такменев отметил, что стиль работы Митковой всегда выделял ее среди коллег. По его словам, она не допускала формального подхода к эфиру и каждую новость проживала лично. Даже без прямых комментариев зрители могли уловить ее отношение по интонации, мимике и выражению лица. Именно эта искренность, по его словам, и стала ее отличительной чертой, благодаря которой Миткову знают миллионы зрителей. Татьяна Миткова - лауреат Премии города Москвы в области журналистики за 2001 год. Удостоена орденов Дружбы (2006) и "За заслуги перед Отчеством" IV степени (2011). Среди ее наград - премия "ТЭФИ-97" в номинации "Лучший ведущий информационной программы", Национальная премия общественного признания достижений женщин России "Олимпия" за 2004 год.

