13.09.2025

Миткова стала символом НТВ, заявил военкор Ивлиев
10:31 13.09.2025
Миткова стала символом НТВ, заявил военкор Ивлиев
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев в день рождения главного редактора службы информации телеканала НТВ, телеведущей Татьяны Митковой, отметил ее значительный вклад в развитие журналистики, подчеркнув, что у нескольких поколений россиян именно она ассоциируется с НТВ, став вместе с "зеленым шариком" символом и ярким брендом телеканала. Тележурналист Татьяна Миткова, родившаяся 13 сентября 1955 года в Москве, в субботу отмечает 70-летие. "Удивительно, хотя Татьяна уже давно не ведет выпуски новостей, сразу у нескольких поколений россиян именно она ассоциируется с НТВ. Став вместе с зеленым шариком этаким символом, ярчайшим брендом телекомпании. Очень часто, особенно в регионах, будь то Курская область или Хабаровский край, зрители до сих пор спрашивают, а как там Татьяна", - рассказал Ивлиев в беседе с РИА Новости. Ивлиев отметил, что, проработав много лет на "первой кнопке" и став ярчайшей звездой НТВ, Миткова выделялась среди ведущих своим фирменным стилем подачи материала. По его словам, Миткова, "маленькая и хрупкая", в эфире всегда сидела с легким поворотом одного плеча, а ее четкая и динамичная манера подачи информации стала уникальной отличительной чертой. "Все годы к ней в кабинет можно было зайти в любое время, без какой-либо записи. Решить любую производственную проблему, или просто обсудить свою, жизненную. Несмотря на то, что это "начальство", никогда не существовало дистанции. Обращение всегда на "ты". Не случайно несколько поколений журналистов считали и считают ее "идеальным начальником". Единственное время, когда ты не мог переступить порог ее кабинета, - это эфир новостей. Татьяна всегда смотрела абсолютно все выпуски", - добавил Ивлиев. Ивлиев отметил, что Миткова строгий, но чуткий руководитель. По его словам, если кто-то из молодых журналистов допускал ошибку, она после эфира не делала замечаний при всех, а аккуратно отводила в сторону и объясняла, как исправить недочет. Журналист подчеркнул, что с тех пор всегда следует ее правилам и высоко ценит ее сочетание требовательности и тактичности. Ивлиев отметил, что Миткова также очень добрый человек. По его словам, у нее дома живут несколько котов, все подобранные с улицы - кто-то пришел сам, кого-то подбросили. Он подчеркнул, что Миткова никогда не оставляет животных без помощи.
Новости
Татьяна Миткова
Татьяна Миткова. Архивное фото
