https://ria.ru/20250913/mitkova-2041621692.html

Миткова всегда остается эталоном культуры речи, отметила Чернышева

Миткова всегда остается эталоном культуры речи, отметила Чернышева - РИА Новости, 13.09.2025

Миткова всегда остается эталоном культуры речи, отметила Чернышева

Заместитель руководителя информационного агентства и радио Sputnik в Дальнем зарубежье Алла Чернышева в день рождения главного редактора службы информации... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T10:27:00+03:00

2025-09-13T10:27:00+03:00

2025-09-13T12:37:00+03:00

россия

татьяна миткова

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040729926_0:200:3068:1926_1920x0_80_0_0_ef780eea51ef674ab9aedb0d926519c4.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Заместитель руководителя информационного агентства и радио Sputnik в Дальнем зарубежье Алла Чернышева в день рождения главного редактора службы информации телеканала НТВ, телеведущей Татьяны Митковой отметила, что она всегда остается для коллег учителем, примером профессионализма, женственности и эталоном культуры речи. Тележурналист Татьяна Миткова, родившаяся 13 сентября 1955 года в Москве, в субботу отмечает 70-летие. "Она для всех нас была и примером для подражания, и учителем, и примером женственности и красоты, и профессионализма. В общем, она нас научила очень внимательно относиться к слову. Прямо буквально к каждому слову в информационном сообщении. Что это значит? Во-первых, проверять любое сообщение на факты, чтобы ни в коем случае не было каких-то ошибок. Это с одной стороны. А с другой стороны, она очень внимательно всегда относилась к чистоте русского языка. И она нас всех обучала культуре русского языка. Ни в коем случае чтобы не было неправильного ударения, не было каких-то стилистических ошибок", - рассказала Чернышева в беседе с РИА Новости. Чернышева вспомнила, что еще в детстве наблюдала за эфирами Митковой и мечтала стать телеведущей, отмечая ее красоту и профессионализм. По словам Чернышевой, позже, когда она пришла на НТВ, Миткова уже была одной из звезд канала, и вскоре они познакомились: Миткова вызвала Чернышеву в кабинет и поручила снять репортаж для вечерних новостей, что стало началом их совместной работы. "Надо сказать, что Татьяна - это первый человек, который мне предложил вести новости. И, в общем, именно с ее подачи всё началось. Она сказала, что надо попробовать трактоваться, попробовать посмотреть. Хотя я была корреспондентом, я говорю, я же корреспондент. А она сказала, что, нет, надо попробовать. Всё получится", - добавила Чернышева. Она подчеркнула, что Миткова многому научила всех, кто с ней работал: правильно освещать события, оперативно и доступно доносить до зрителей главные новости, вычленяя самое важное. По словам Чернышевой, Миткова также воспитывала в коллегах уважение к корреспондентам, считая их ключевыми участниками информационного процесса и основой работы новостной службы, благодаря чему формировался высокий профессиональный стандарт эфира. "Она среди тех журналистов, кто изменил лицо телевизионной журналистики, новостной журналистики в России. Она сделала новостные выпуски, можно сказать, более интересными, демократичными. Она даже изменила образ ведущего. Она впервые показала, что телеведущая может по-другому одеваться, появляться не в строгих официальных костюмах, но надевать такие элегантные платья или кофты. Она изменила стиль подводок - это текст ведущего, когда они представляют репортажи, или подводятся к прямым включениям. То есть она изменила и саму подачу", - добавила Чернышева. Она также отметила, что стиль Митковой отличался эмоциональной и естественной подачей новостей, гармоничностью образа и настоящим новостным драйвом. По ее словам, Миткова обладает харизмой, профессионализмом, оперативностью и интеллигентностью как в общении с коллегами, так и с аудиторией, что вызывает теплое отношение и уважение всех, кто с ней работал, делая её одновременно авторитетом, учителем и коллегой. Размышляя о том, каким словом она могла бы поздравить Татьяну Миткову, Чернышева выбрала пожелание "вдохновляйте", отметив при этом, что, конечно, желает Митковой счастья, которое включает личное благополучие, радость от каждого мгновения и профессиональные успехи.

https://ria.ru/20250913/mitkova-2040723908.html

https://ria.ru/20250913/mitkova-2041619691.html

https://ria.ru/20250913/ntv-2041625531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна миткова, нтв (телеканал)